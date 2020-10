Cinque casi positivi al Covid-19 e due pazienti guariti. I cinque positivi sono in isolamento domiciliare.

È quanto rende noto il Comune di Oristano, secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie al Sindaco Andrea Lutzu, in merito al bilancio quotidiano sulla diffusione del Coronavirus. Dall’inizio di settembre sono 63 i casi positivi accertati in città. I pazienti guariti sono 25, mentre i soggetti ancora in cura sono 38.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 6, di cui 3 per Covid-19 e 3 per altre patologie.