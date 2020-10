Scoppia un focolaio di covid-19 con 57 persone contagiate nel centro di accoglienza per migranti di Sassari, all’ex hotel Pagi di via Predda Niedda: su circa 90 ospiti 55 sono positivi al virus, e con loro anche due operatori della cooperativa che gestisce il centro.

Il primo contagio è stato individuato sabato in un ragazzo che lavora in un bar di Sassari, chiuso precauzionalmente qualche giorno fa dai proprietari proprio perché si erano verificati dei casi di positività fra il personale dipendente.

I migranti positivi sono tutti asintomatici e sono in isolamento nel centro, in ambienti separati dagli altri ospiti risultati negativi al virus. Gli ospiti non contagiati dovrebbero essere trasferiti domani in un’altra struttura.