Un incidente stradale è avvenuto in tarda serata in piazza Giovanni XXIII dove un’auto si è scontrata con un motociclo condotto da un cinquantatreenne residente in città.

A causa dell’urto, il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dagli operatori del 118.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi di legge.