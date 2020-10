Un legame forte e sincero nei confronti della Sardegna si nota anche quando, pur riconoscendo di aver commesso un errore, si cerca in ogni modo di porvi rimedio. E così successo a una signora, di nome Elena, nata in Toscana che, dopo diversi anni, ha deciso di restituire la sabbia che rubò da bambina in qualche spiaggia dell’Isola.

Il pacco, pervenuto agli autori della pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata” e contenente 15 chili di sabbia, era accompagnato da una lettera.

“Buongiorno, mi chiamo Elena e non sono sarda, per me la Sardegna non è solo il luogo dove ho trascorso le vacanze felici, nella vostra magica terra sono custoditi i ricordi più belli della mia infanzia. Amo la vostra Isola come se fosse la mia. Fortunatamente ho vissuto la Sardegna senza ancora il turismo di massa. A cavallo tra gli anni 80 e 90 ero una bambina. Ricordo Piscinas e Scivu straordinarie e ancestrali, sconosciute e deserte anche il giorno di ferragosto. Ricordo Is Arutas e il suo incanto, respiravo profondamente per sentire quel profumo di erbe selvatiche intriso di salsedine che se chiudo gli occhi riesco a sentire anche adesso, ricordo le corse in quella spiaggia deserta e la gioia nel rotolarmi in quella distesa di perle di quarzo”.