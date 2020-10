Durante i controlli per contrastare il gioco illegale, la Squadra Amministrativa della Questura di Cagliari ha scoperto all’interno di un esercizio pubblico di Capoterra alcune slot e apparecchi elettronici da divertimento irregolari secondo, quanto stabilito dal TULPS.

Le macchine per il gioco d’azzardo sono state quindi sequestrate e per tali irregolarità il locale è stata sanzionato per un totale di 33.900 euro.