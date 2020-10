L’Università di Cagliari ha indetto la selezione di 30 candidati per l’ammissione al percorso di trasferimento tecnologico e di accompagnamento alla creazione d’impresa all’interno del progetto “New Business opportunities & Environmental suSTainability using MED GRAPE nanotechnological products – BESTMEDGRAPE”, finanziato dal programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020.

Il progetto mira all’utilizzo di sottoprodotti di lavorazione del vino sono spesso considerati scarti di difficile smaltimento, ma che, sfruttati nel modo giusto, hanno grandi potenzialità commerciali.

Il percorso, aperto a tutti coloro che sono pronti a mettersi in gioco per realizzare concretamente un’idea imprenditoriale che punti all’innovazione e alla sostenibilità, si realizzerà da gennaio 2021 ad agosto 2022. La partecipazione è gratuita e i 10 migliori progetti tra i 30 selezionati riceveranno un voucher di 5mila euro e consulenze personalizzate per realizzare il proprio business. Il progetto, coordinato da Gianluigi Bacchetta e Maria Manconi, grazie all’esperienza del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (in cui i due docenti insegnano), dei partner e del know-how del Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità (Crea) dell’Ateneo cagliaritano, punta a promuovere il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca sulla vite e i possibili utilizzi dei sottoprodotti di vinificazione, con l’obiettivo di sostenere la nascita di nuove startup o il potenziamento di imprese già esistenti.