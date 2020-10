I locali del Servizio Beni Rinvenuti, il Servizio Assicurazioni e tutti Uffici del Servizio Provveditorato e Economato, situati 5° piano di Viale Trieste 141, resteranno chiusi per urgenti lavori di manutenzione, a partire da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre.

Per quanto riguarda il Servizio Beni Rinvenuti, tutti gli interessati, comprese le Forze dell’ordine, potranno rivolgersi per qualunque consegna o adempimento al Servizio Protocollo Generale in Via Crispi. La ricezione degli utenti dell’Ufficio Beni Rinvenuti riprenderà, dietro appuntamento telefonico, lunedì 19 ottobre.