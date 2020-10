“L’Ats mi ha comunicato ulteriori casi positivi nel comune di Ussaramanna. Sommato ai precedenti, abbiamo purtroppo un totale di 16 casi”. Lo scrive in un comunicato il Sindaco Marco Sideri

“Considerata la serietà e l’aggravarsi della situazione– scrive il primo cittadino – ho il dovere di fare appello al senso civico e alla responsabilità di tutti. In questo momento è doveroso avere rispetto di noi stessi e degli altri. Chiedo, pertanto, a tutti di seguire scrupolosamente le prescrizioni volte al contenimento del contagio e quindi di evitare assembramenti di qualunque tipo e di rispettare le misure preventive di distanziamento e di igiene. Ricordo, inoltre, che è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto!.

“Si ribadisce – conclude Sideri – che chi è in quarantena è obbligato a rimanere nella propria abitazione in quanto i comportamenti contrari possono espandere ulteriormente i contagi. Chiunque manifesti sintomi riconducibili al COVID deve immediatamente avvisare il medico di famiglia e stare in casa senza prendere contatti con nessuno. Esprimiamo la vicinanza dell’amministrazione comunale a tutte le persone coinvolte”.