“I titoli di oggi dei quotidiani regionali descrivono in modo emblematico quello che sta accadendo in Sardegna” ha scritto oggi Massimo Zedda, consigliere regionale in quota Progressisti, in un post su Facebook. “Una situazione sanitaria sempre più difficile, comunità in semi lockdown, alcune scuole chiuse, posti letto introvabili, medici, infermiere, infermieri e personale ospedaliero allo stremo, famiglie in attesa da settimane dei tamponi o dei risultati degli esami, con tutte le conseguenze legate all’isolamento in casa di lavoratrici, lavoratori, bambine e bambini, concorsi per i nuovi medici bloccati. Nessuna proposta da parte della Regione per garantire la salute delle cittadine e dei cittadini”.