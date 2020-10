Il cuore della C si lega ad una nuova iniziativa speciale, “Dipende da Te”, una campagna di prevenzione oncologica ideata e promossa da Mete Onlus di Palermo e volto alla sensibilizzazione del tema sulla prevenzione oncologica. Il progetto è stato presentato nei Giardini Reali di Palazzo dei Normanni, insieme con uno spot dedicato alla prevenzione.

«La Lega Pro ha aderito con entusiasmo alla campagna – afferma il presidente Lega Pro, Francesco Ghirelli – perché crede nel calcio e nella sua capacità di diffondere messaggi positivi”.

“Il nostro calcio, in particolare, ha un legame forte e indissolubile con il sociale – ha aggiunto Ghirelli -. Fa e può fare molto per dare un supporto, un aiuto concreto e per dare voce ai valori, raggiungendo tutte le generazioni e percorrendo tutto il territorio nazionale. Con questa nuova tappa, nel corso di un anno, sono 1400 le iniziative solidali realizzate dalla Lega Pro e da tutti i nostri club”.