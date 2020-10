L’app Immuni raggiunge quasi 8 milioni di download, con un balzo di oltre 1 milione in meno di una settimana. Secondo i dati pubblicati sul sito ufficiale dell’applicazione, all’8 ottobre i download sono esattamente 7.955.418, mentre risultano 7.884 le notifiche di esposizione al rischio inviate e 445 gli utenti che hanno inserito i loro codici di positività, permettendo così di avvisare le persone entrate in contatto con loro. In quasi una settimana, dal 2 ottobre, i download hanno fatto un balzo di oltre 1 milione (a quella data erano a 6.757.827) spinti dal timore per il crescere dei contagi ma anche dalla campagna di sensibilizzazione dei media e del governo.