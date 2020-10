Beta-Talassemia e Sindromi Mielodisplastiche, due patologie del sangue con un forte impatto sulla qualità di vita delle persone che ne soffrono.

L’unico modo per arrivare alla guarigione di queste malattie è, ad oggi, il trapianto di midollo osseo. All’orizzonte importanti innovazioni terapeutiche. Ma per ora è fondamentale la donazione di sangue. Magnifico Donare è la campagna di sensibilizzazione arrivata oggi a Cagliari. Era partita da Milano e Bari nell’autunno 2019 ed è ripartita da Reggio Calabria. Ora la Sardegna.

“Il numero globale dei nostri pazienti sta aumentando, anche perché fortunatamente ne muoiono molto pochi e continuano a nascere bambini talassemici – dichiara Susanna Barella, Direttore SSD Talassemia, Ospedale Pediatrico Microcitemico Antonio Cao, Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari – ciò significa ovviamente un aumento del fabbisogno di sangue. È quindi necessario, per curare bene i nostri pazienti, avere personale numericamente adeguato ed esperto di patologia, ma anche disporre di adeguate quantità di sangue”. In Sardegna sono oltre 1.000 i pazienti con Beta-Talassemia. “I sardi – spiega Barella – sono generosi ma il nostro fabbisogno è notevole, ecco perché non raggiungiamo un’autonomia di sangue e siamo costretti a importarlo da altre Regioni italiane”.