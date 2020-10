Un nuovo allestimento per garantire un divertimento sicuro e una programmazione che ritorna a una dimensione più intima, così riparte dopo sette mesi il Live Club di Trezzo sull’Adda, uno dei più importanti per la musica dal vivo in Italia.

“Si riparte dal weekend del 16 ottobre, con il Live Club Limited Edition”, riparte così il locale che per anni è stato il punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo, soprattutto legata al Rock e al Metal.

Si tratta di una risposta di adattamento, percorsa da Fulvio De Rosa, direttore generale del Live Club e dalla sua squadra per non rinunciare a generare lavoro e mantenere vivo il settore dello spettacolo. Un settore che ha subito un blocco a partire dal 23 febbraio, e che tenta di sopravvivere con soluzioni creative. Con questo spirito, di resilienza e resistenza, già nell’estate 2020 è stato dato il via al progetto Bike-in, un format di spettacolo “in bicicletta” con posti distanziati, che si è concretizzato nella città di Mantova. Un’idea che ha permesso di continuare a proporre musica dal vivo, di creare e portare avanti attività lavorative, ma soprattutto di restare attivi, propositivi, inventando un nuovo modo di fruizione.

Il Live Club “Limited Edition” nasce portando questa idea, ma soprattutto, questa stessa attitudine, anche al chiuso. Il format si trasforma abbandonando la bicicletta, protagonista assoluta della stagione estiva, ma mantiene gli standard di sicurezza creati con la presenza degli spot. Il distanziamento è infatti garantito per i familiari o gli amici che desidereranno partecipare alle serate, grazie a una struttura appositamente ideata per fruire dello spettacolo in assoluta libertà. A rendere la situazione accogliente ci saranno dei divanetti (massimo otto posti) che con i tavoli compongono delle piccole isole, per poter bere o cenare in compagnia. Per evitare assembramenti il servizio di food & beverage sarà gestito tramite un’apposita app esclusivamente con servizio al tavolo.

Una programmazione ripensata sulla base di una capienza ridimensionata, mettendo per un attimo in stand by i grandi eventi di portata internazionale, per esplorare un concetto di musica dal vivo più raccolto.

Una stagione che ha il sapore di un ritorno alle origini, quando il locale rappresentava un punto di ritrovo e aggregazione da vivere soprattutto nel week end, un salto nel tempo, a quelle atmosfere che hanno consacrato il Live di Trezzo come un punto di riferimento nel settore della musica dal vivo.

In questo momento di difficoltà, inoltre, la squadra del Live Club punta sull’unione che fa la forza, lavorando affinché la location di Trezzo possa divenire uno spazio dove molte associazioni, realtà locali, enti, che nel 2020 hanno dovuto rinunciare alle loro manifestazioni, possano trovare una situazione sicura e alternativa dove proporli.

In concomitanza con la ripartenza, si rinnova anche il sito internet del Live Club, con funzionalità aggiornate per raccogliere le prenotazioni per gli eventi proposti. Per eliminare assembramenti, infatti il Live Club incentiva e invita la clientela a premunirsi di biglietto online e a prenotare la propria isola al fine di garantire massima comodità e sicurezza.

Fulvio De Rosa racconta:

“L’idea di adattare il nostro il Live Club, nasce dalla volontà di provare a dare un po’ di respiro al nostro settore, immensamente penalizzato da questi lunghi mesi di stop forzato, supportando i lavoratori, gli artisti e la musica in generale. In oltre vent’anni di attività siamo cresciuti senza mai fermarci, fino ad arrivare e a diventare un punto di riferimento per gli spettacoli in Italia e anche all’estero. Desideriamo riaprire le nostre porte, nel completo rispetto delle normative vigenti, e tornare ad offrire al nostro pubblico delle esperienze reali di condivisione tra spettatori e artisti, seppur in forma ridotta. Vivremo questa nuova stagione come una sfida: non sarà semplice sostenere le economie di un club la cui capienza è drasticamente ridimensionata, ma vogliamo provarci per dare un nuovo slancio vitale a un settore che in alternativa è destinato a spegnersi. Come Live Club sentiamo la necessità di offrire nuovamente speranza e far sentire che la musica c’è e che può essere ancora vissuta, con attenzione, spirito di adattamento e ingegno.”

Il Live Club “Limited Edition”, quest’anno più che mai, mantiene viva quell’attenzione per l’ambiente che è stata leit motiv della sua lunga storia e la chiave assoluta del progetto Bike-In. A tutti gli effetti il primo locale in Italia totalmente ad impatto zero: tutte le serate proposte sono alimentate da un impianto fotovoltaico che ne copre l’intero fabbisogno. Il 2020 sarà l’anno per il passaggio a una logica totalmente PLASTIC FREE: alla scelta di distribuire acqua depurata e gratuita direttamente dai rubinetti si affianca l’idea di utilizzare bicchieri riutilizzabili in plastica rigida/vetro, eliminando quelli in plastica usa e getta; le bottigliette di plastica invece verranno sostituite dalle lattine, mentre già da due anni sono state totalmente eliminate le cannucce.

Fra i diversi servizi che strizzano l’occhio alle tematiche ambientali, è disponibile ormai da tempo la navetta su prenotazione per il rientro a Milano, che consente alla clientela di raggiungere il locale con i mezzi pubblici. Inoltre, il Live Club vanta l’uso di un rivoluzionario sistema di spillatura della birra, con il fusto riciclabile e certificato per ridurre l’utilizzo e le emissioni di CO2.

Anche in termini di servizi e comunicazione digitale si qualifica da diversi anni con alcune scelte importanti, come quella di prediligere il biglietto elettronico e di eliminare quanto più possibile forme pubblicitarie legate all’uso della carta, a favore di schermi interni e adv prettamente digitale. Il Live Club, con il suo spirito Live Green, diviene così un punto di riferimento all’avanguardia per i locali che propongono intrattenimento dal vivo.

Il Live Club “Limited Edition” apre le sue porte venerdì 16 ottobre con un omaggio a Ennio Morricone eseguito dall’Orchestra Artemania. L’evento è a cura del Comune di Trezzo sull’Adda.

Francesco Fava, Assessore alla Cultura commenta:

“Col cuore in gola, dopo mesi di silenzio, si riparte a produrre e fare musica. Anche l’Assessorato alla Cultura di Trezzo che da alcuni anni organizza eventi musicali e non, in questi mesi è stato quasi inoperoso ed ora, grazie alla bella sinergia che si è creata con il Live Club, scende in campo, proponendo un concerto che vuole essere un omaggio al più grande compositore italiano degli ultimi tempi, Ennio Morricone .

Lo fa chiamando un gruppo di tutto rispetto com’è l’orchestra Artemania formata da circa 40 elementi e diretta dal valente Maestro Giordano Bruno Ferri, con affermati solisti come Giuseppina Colombi soprano, Filippo Guerrini chitarrista e Mark Railean alla tromba.

Nel programma spicca il nome del regista Sergio Leone che tanto ha dato al cinema italiano con la saga degli spaghetti western. Un concerto e un programma che l’Assessorato e l’Amministrazione tutta vogliono offrire alla cittadinanza anche nel segno della rinascita della vita culturale cittadina.

Un grazie e un in bocca al lupo anche agli amici del Live Club, affinchè possano ritrovare quell’entusiasmo e quella voglia di organizzare eventi che da sempre li caratterizza portando il nome del Live Club oltre i confini regionali. A presto”

Oltre agli eventi annunciati per il mese di ottobre, il Live Club “Limited Edition” ha in serbo altre sorprese. Per gli amanti delle sonorità rock e metal, per cui il locale di Trezzo sull’Adda è da sempre stato un tempio in cui vedere dal vivo i propri idoli, è in programma una rassegna di appuntamenti in collaborazione con Metalitalia.com.

Ecco il programma di ottobre e novembre:

Venerdì 16 ottobre – Omaggio ad Ennio Morricone con l’orchestra Artemania

Sabato 17 ottobre – Punkreas Funny – The best story of

Sabato 24 ottobre – Teo E Le Veline Grasse + Canta che ti passa

Sabato 31 ottobre – The Spleen Orchestra – Tim Burton Show LIVE + La Notte del Giudizio

Venerdì 11 dicembre – Nanowar of Steel – Doppio show