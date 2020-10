Incidente stradale in tarda serata a Pirri, dove è avvenuto uno scontro fra una moto e un ciclomotore.

Un porta pizza di 31enne residente a Monserrato e un cagliaritano di 40 anni, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati con i rispettivi veicoli ed entrambi hanno riportato ferite e sono stati trasportati dai soccorsi dal 118 rispettivamente al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu e di quello del Policlinico.

La dinamica é ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta per i rilievi di legge.