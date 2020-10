Era riuscito a sfuggire alla cattura il 7 luglio scorso quando i Ros smantellarono due organizzazioni specializzate nel traffico di droga eseguendo 33 ordinanze di custodia cautelare.

Adesso anche per Roberto Secci, 38 anni di Quartu, si sono aperte le porte del carcere. L’uomo si era allontanato dalla Sardegna prima che scattasse l’operazione del Ros, denominata Dama, e aveva raggiunto la Germania.

I carabinieri hanno ricostruito i suoi spostamenti e lo hanno vicino a Monaco di Baviera, località di Schliersee. Visto che Secci non rientrava in Italia è stato emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo e il 20 agosto scorso è stato arrestato. Il 38enne ieri sera è stato estradato e adesso si trova in carcere a Uta (Cagliari). È accusato di concorso in associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga.