Ha tentato si scavalcare la recinzione della caserma dei carabinieri con in mano un coltello da cucina, ma è stato bloccato. Un 51enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai militari per porto abusivo di oggetti atti per offendere. L’episodio è avvenuto ieri sera a Capoterra.

Il 51enne, in stato di agitazione forse a causa dell’abuso di alcol, ha maldestramente tentato di scavalcare lil muro della caserma. I militari si sono accorti di quanto stava accadendo tramite il sistema di videosorveglianza e lo hanno immediatamente bloccato. Perquisendolo hanno recuperato il coltello da cucina che è stato sequestrato.

Il 51enne è stato affidato alle cure del medici del 118 che lo hanno ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari.