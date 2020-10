Salta a Nuoro, a causa dell’emergenza covid 19, l’udienza nei confronti dei quattro pastori protagonisti della protesta al bivio di Lula del 13 febbraio 2019.

Sono accusati di blocco stradale e manifestazione non autorizzata e si sarebbero dovuti presentare in aula lunedì 12. Si tratta di un’ udienza decisiva per i 4 indagati, nei confronti dei quali il Gup Giorgio Cannas dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio della Pm Ilaria Bradamante.

Salta quindi anche il sit -in di protesta organizzato di fronte al tribunale dell’ associazione Libertade, che ha annunciato stamattina il rinvio dell’udienza a data da destinarsi.