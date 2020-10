Proseguono serrate le verifiche dei Carabinieri per il rispetto delle norme anti Covid. Nel corso della settimana i Carabinieri della Compagnia di Oristano, in continuità con i servizi svolti nel mese di settembre, hanno effettuato alcune verifiche del rispetto della normativa emergenziale in atto da parte dei cittadini e degli esercenti dei locali pubblici, con particolare riguardo ai luoghi di maggiore concentrazione e di aggregazione sociale.

Ancora una volta, nonostante il chiaro intento preventivo, si è dovuta registrare l’inosservanza delle prescrizioni vigenti da parte di qualcuno, ma i numeri complessivi dicono che la stragrande maggioranza dei cittadini osserva le norme. Infatti, a fronte di 1800 persone controllate ne sono state sanzionate 13.

Per ciò che concerne gli esercenti, monitorati insieme ai colleghi del Nas di Cagliari che ha comminato alcune prescrizioni, a fronte di 91 esercizi controllati, nessuno di questi è stato contravvenzionato. L’attività, molto apprezzata dalla popolazione che contribuisce attivamente anche attraverso segnalazioni, proseguirà incessante anche nelle prossime settimane sempre nel segno del costruire insieme una rete di comunicazione proattiva e quindi di protezione sociale.