Una nota ufficiale del Comune di Serramanna ha informato la cittadinanza che, in via assolutamente precauzionale, è stata emessa l’ordinanza sindacale n.32 che prevede la proroga della chiusura della scuola secondaria di primo grado di via Sicilia fino a martedì 13 ottobre 2020.

“Considerato che allo stato attuale non siamo in possesso di informazioni ufficiali da parte dell’ATS, e in attesa dell’esito dei tamponi effettuati, riteniamo opportuno adottare questa misura cautelativa per la salute di tutti, al fine anche di avere il tempo di valutare eventuali ulteriori disposizioni, le quali terranno in considerazione soprattutto il fatto che i giovani sono in larga percentuale asintomatici, per cui occorre bloccare un eventuale catena di contagio prima che transiti dai banchi di scuola ad altre occasioni di socialità”, scrive il Comune.