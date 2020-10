Altri cinque pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare, e un guarito. È il bilancio quotidiano sulla diffusione del Coronavirus a Oristano comunicato dalle autorità sanitarie della Asl al Sindaco Andrea Lutzu.

Per effetto di questo aggiornamento, rende noto il Comune con una nota, i casi positivi accertati in città dall’inizio di settembre salgono a 71. I pazienti guariti sono 26, mentre i soggetti ancora in cura sono 45. I pazienti ricoverati in ospedale sono 6, di cui 3 per Covid-19 e 3 per altre patologie.

Nell’isola i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sono 4.866. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 124 nuovi casi, 96 rilevati attraverso attività di screening e 28 da sospetto diagnostico.