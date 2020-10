Le Autorità Sanitarie della Asl di Oristano hanno comunicato al Sindaco di Santu Lussurgiu (Or) che i tamponi effettuati giovedì scorso all’Ospedale di Ghilarza ai bambini e al personale delle scuole del paese sono risultati negativi.

Dovranno però continuare a rimanere in isolamento fiduciario sino al giorno martedì 13 ottobre prossimo compreso. “Sono invece purtroppo risultate positive al tampone – scrive il sindaco Diego Loi – le altre 11 persone residenti a Santu Lussurgiu e appartenenti alla rete delle relazioni familiari (di cui ai casi comunicati il 7 ottobre scorso): sono in corso unitamente alla Asl di Oristano tutti gli accertamenti del caso in relazione ai quali verrà data tempestiva comunicazione.

Raccomando sempre di mantenere alta l’attenzione e continuare ad osservare le prescrizioni nei comportamenti di prevenzione”.