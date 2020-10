“All’ospedale di San Gavino sono positivi tre medici e un oss del pronto soccorso, un medico e due infermieri della dialisi (oltre a 4 pazienti emodializzati)”. Questa la denuncia che la Fials ha inviato agli organi di stampa a firma dei segretari provinciali di Sanluri, Giampaolo Mascia e di Cagliari, Giampaolo Cugliara.

“La chiusura provvisoria del pronto soccorso non ha avuto, come conseguenza, il tanto sperato arresto dei contagi da Covid tra il personale sanitario – scrivono i sindacalisti – Fials si domanda come sia possibile che la struttura ospedaliera in oggetto abbia una Direzione Sanitaria estremamente efficiente quando si tratta di smantellare ma letteralmente assente in questa drammatica fase di evoluzione negativa della pandemia. Chi deve vigilare? I fatti sopracitati evidenziano inequivocabilmente come i leciti dubbi sollevati recentemente da FIALS si stiano trasformando purtroppo in grave certezza”, conclude la nota dell’OO.SS.