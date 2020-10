Un’ondata di sbarchi ha riguardato la parte meridionale dell’Isola tra la notte di sabato 10 e la mattina di domenica 11 ottobre. Al momento non è ancora possibile sapere il numero esatto dei profughi arrivati sulle coste sarde. in 11 sicuramente sono approdati nel corso della notte sulla spiaggia di Is Prunis a Sant’Antioco.

Altri cinque algerini su indicazione della Guardia di finanza sono stati rintracciati dai carabinieri all’interno del poligono di Teulada. Altri quattro stranieri, poco dopo le 23, sono arrivati autonomamente al porticciolo di Cala Verde nel territorio di Pula.

Questa mattina altri 11 algerini sono stati intercettati dalla Guardia di finanza sulla spiaggia di Campionna a Teulada, mentre un altro barchino è stato avvistato sempre dalle motovedette delle Fiamme gialle a 16 miglia da Sant’Antioco.