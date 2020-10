Aumentano, ma in modo stabile, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.456, 268 meno di sabato, ma con una diminuzione anche nei tamponi, oltre 28mila in meno.

A fronte dei 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì, nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 104.658. Il totale dei contagiati – compresi guariti e vittime – sale a 354.950.

Leggermente in calo ma sostanzialmente stabile anche l’incremento delle vittime: 26 in un giorno mentre ieri erano state 29. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 36.166.