Gli azzurri Stefano Oppo e Pietro Ruta sono campioni d’Europa di canottaggio nel doppio pesi leggeri maschili. Sulle acque del Malta Lake a Poznan in Polonia, lui e il suo compagno di barca, Pietro Ruta, hanno trionfato negli Assoluti 2020. Una gara al cardiopalma, combattuta negli ultimi 1000 metri con l’equipaggio tedesco, campione d’Europa lo scorso anno, e quello belga.

La coppia Oppo-Ruta ha dominato, rimanendo in testa per tutti i 2000 metri: una partenza molto forte, seguita da na progressione a metà gara altrettanto spinta, ha portato l’equipaggio azzurro subito in prima posizione. Verso i 1750 metri la Germania di Osborne e Rommelmann ha alzato i propri colpi, cercando di insidiare la prima posizione degli italiani. Il finale ha lasciato tutti senza fiato, con i due equipaggi al photofinish sul traguardo con soli 13 centesimi di vantaggio per Stefano Oppo e Pietro Ruta I due, insieme a tutti gli equipaggi in gara, sarebbero dovuti volare a Tokyo per le Olimpiadi ma a causa del Covid-19 tutto è rimandato all’anno prossimo.

“Siamo rientrati in allenamento con ancora più forza e motivazione di prima e siamo riusciti a conquistare questo importante titolo europeo – dice l’oristanese Oppo – Finalmente abbiamo rotto l’incantesimo del secondo posto”. Il prossimo weekend, Stefano Oppo sarà nuovamente in acqua per i Campionati Italiani Assoluti, che si disputeranno sulle acque del lago di Schiranna, a Varese.