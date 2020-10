“E’ stato appena avviato il blocco totale del reparto cardiologia del Santissima Trinità di Cagliari, si stanno attivando tutti i protocolli”, questa la denuncia della Fials a nome di Giampaolo Cugliara.

“Il contagio pare sia avvenuto la settimana scorsa ad opera di una infermiera, i lavoratori sono letteralmente spaventati e lamentano carenze di DPI e soprattutto carenze a non finire per quanto concerne i protocolli relativi alla profilassi ed prevenzione – scrive Cugliara, segretario provinciale Fials – l’ospedale è in pieno caos e le già esigue risorse umane non sono assolutamente sufficienti alla mole di lavoro”, scrive ancora il sindacato.

“Per giunta l’ azienda sta provvedendo al reperire infermieri ed oss che anziché essere destinati nelle aree critiche, sono destinati al trasporto dei pazienti Covid e quindi stare inoperosi per lunghi periodi – scrive ancora il sindacalista – bisogna assolutamente porre rimedio la situazione è al collasso”.