Nel tardo pomeriggio una nota diramata dalla Fials Confsal annunciava un caso di positività nel reparto cardiologia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, sulla vicenda è intervenuto in serata Sergio Marracini, direttore del Covid Hospiral di via Is Mirrionis.

“Comunico che domani mattina delibererò una commissione di inchiesta interna al Santissima per individuare quei dipendenti di ogni ordine e grado che, con menzogne delatorie, si impegnano a squalificare il lavoro dei colleghi – scrive Marracini – vi informo che chiederò all’ azienda il licenziamento con decorrenza immediata”.