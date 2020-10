Dopo il balletto tra la Direzione del Santissima Trinità e la Segreteria della Fials sul caso positivo tra le infermiere del reparto cardiologia dell’ospedale di Is Mirrionis, arriva una seconda nota ufficiale da parte di Sergio Marracini, Direttore dell’ospedale che, attraverso un post sui social, pubblicato dalla moglie annuncia: “Oggi al Santissima Trinità è stato rilevato un caso di positività al virus SARS-COV2 in un dipendente che, come già accaduto in altre circostanze, è stato contagiato in famiglia”