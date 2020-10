Ancora un nuovo contagio a Pula. Lo dichiara la sindaca Carla Medau, che precisa: “Attualmente i casi di COVID-19 a Pula sono 3”.

“Tutti e tre i cittadini stanno osservando l’isolamento domiciliare” prosegue la prima cittadina. “Vi esorto ad essere particolarmente scrupolosi nell’osservanza delle prescrizioni, e vi ricordo che per chi non le rispetta sono previste pesanti sanzioni. E’ necessario che tutti, giovani compresi, in questo momento delicato siano prudenti, il nostro atteggiamento è fondamentale per il controllo della diffusione del virus”.

“Esprimo ai concittadini e a alle loro famiglie, anche a nome dell’Amministrazione e della Comunità pulese, gli auguri di una pronta guarigione” conclude.