Incidente stradale nel primo pomeriggio nella via dell’Agricoltura a Cagliari dove una Polo condotta da una ragazza di 28 anni mentre percorreva contromano via dell’Agricoltura si è scontrata con un camper di turisti tedeschi, che transitava regolarmente nella via con direzione viale Elmas.

La conducente della Polo veniva soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

I rilievi venivano effettuati dalla Polizia Locale.