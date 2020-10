Due corridori e 6 persone dello staff positivi al Giro d’Italia. I due ciclisti, uno del Team Sunweb e uno del Team Jumbo – Visma, sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento. E’ l’olandese Steven Kruijswijk, uno dei due corridori risultato positivo al Covid dopo i test effettuati l’11 e il 12 ottobre, come confermato dalla Jumbo-Visma per cui gareggia.

Il secondo è l’australiano Michael Matthews della Sunweb. Matthews, che nel 2015 indossò la maglia rosa, è asintomatico e in buona salute ed è stato immediatamente posto in quarantena. “Tutti i test degli altri corridori e del personale hanno avuto esito negativo -fa sapere la Sunweb- al momento nessun altro membro del team mostra sintomi da Covid-19”.

Per quanto riguarda i 6 membri dello staff, sono quattro della Mitchelton – Scott, uno del Team Ag2r-La Mondiale e uno del Team Ineos Grenadiers. Risultati positivi al Covid-19, sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento.

Dopo essersi confrontata con Rcs Sport la Mitchelton-Scott ha deciso di lasciare il Giro d’Italia. La formazione australiana ha preso questa decisione “in seguito ai risultati dei test Rt-Pcr effettuati nel giorno di riposo” e “per concentrarsi sulla salute dei suoi corridori e del suo staff e per salvaguardare la bolla dei team”. Anche la Jumbo Visma ha annunciato il ritiro dalla Corsa Rosa: la squadra non si è presentata alla firma del foglio di gara.

Le positività al Covid sono emerse a seguito dei 571 test effettuati su corridori e staff nei giorni dell’11 e 12 ottobre in conformità con il protocollo sanitario del Giro d’Italia, sviluppato in accordo con l’Uci, l’Union Cycliste Internationale, e in linea con le misure di contenimento dettate dal ministero della Salute.

(Fonte Adnkronos)