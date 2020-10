Venerdì 16 ottobre, Abbanoa chiuderà l’acqua in tutto l’abitato di Alghero dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Lo rende noto il Comune.

L’interruzione idrica è dovuta all’esecuzione di lavori sulla rete, in particolare alla sostituzione di saracinesche poste nelle condotte situate in via Cravellet, angolo via Mazzini, e in via Veneto, angolo via Mazzini. In ogni caso, comunica Abbanoa, il lavoro sarà svolto in maniera tale da limitare il più possibile la chiusura.