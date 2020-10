È stato pubblicato nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Bandi per contributi” del portale istituzionale del Comune di Cagliari, il bando per la concessione di contributo per l’organizzazione di eventi sportivi nel territorio del Comune di Cagliari per l’anno 2020.

Gli eventi oggetto del contributo sono quelli organizzati dal CONI, dalle Federazioni Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai soggetti incaricati dalle federazioni o dal CONI con un mandato specifico. Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda entro il 10 novembre 2020. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma dedicata del portale del Comune di Cagliari.