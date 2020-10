Nord Sardegna e Olanda hanno firmato un’alleanza che riguarda turismo, scambi commerciali, partnership tecnologica e creditizia, servizi per le aziende e supporto all’internazionalizzazione. Il patto è stato suggellato durante l’incontro tenutosi a Sassari tra Joost Flamand, ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia e i vertici di Confindustria Centro Nord Sardegna al termine di un tour che ha portato a confronti con le istituzioni locali.

L’attenzione del governo olandese per l’isola e in particolare per il nord è confermata dalla scelta di Olbia come sede del consolato dei Paesi Bassi in Sardegna: la rappresentante è Cristina Ricci. La scelta di Olbia non è casuale, considerata la crescita dei flussi turistici e commerciali tra Olanda e Sardegna.

“Vogliamo crescere insieme, le premesse ci sono tutte – dichiara Flamand – Ora arrivano i finanziamenti europei e bisogna dare contenuto agli investimenti e io sono qui per la prima volta in Sardegna per capire quali siano i programmi”. “Rappresentiamo 350 imprese di vari settori, per noi i Paesi Bassi sono una realtà consolidata – afferma Giuseppe Ruggiu, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna – Auspico che la presenza del consolato sia ulteriore occasione di sviluppo”.

Per Cristina Ricci “la Sardegna è una destinazione turistica importante per gli olandesi, ma ci sono altri settori interessanti”. All’incontro ha partecipato anche Valerio Scanu, presidente del Consorzio industriale provinciale, la cui “transizione verde” è senz’altro un’opportunità con un partner particolarmente sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare.