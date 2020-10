Peggiorano le condizioni meteo in Sardegna, dove la Protezione civile regionale ha emanato per mercoledì 14 un’allerta di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico legato a pioggia e temporali. Da giovedì 15, poi, temperature giù. “Inizialmente ci sarà un cielo irregolarmente nuvoloso, con un peggioramento a partire dal settore settentrionale dovuto a piogge intense associate a temporali – spiegano dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu – le temperature subiranno dapprima un aumento a causa dei venti da libeccio, mentre il calo termico ci sarà giovedì per la ventilazione più sostenuta da maestrale”.

Secondo le previsioni la colonnina di mercurio scenderà di 4-5 gradi, con temperature lievemente inferiori alla media stagionale: 16-18 gradi di massima e 10 nelle zone montane. Questa situazione permarrà sino a venerdì e sabato con un graduale miglioramento. Per rivedere temperature più alte bisognerà attendere l’inizio della settimana prossima, con l’arrivo di un nuovo regime anticiclonico.

Leggi anche: