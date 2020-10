Cresce il numero dei pazienti covid all’ospedale San Francesco di Nuoro che si trova a gestire l’emergenza con “spazi e personale sanitario ridotti, anche a causa dei nuovi contagi tra i sanitari”.

Una situazione definita “grave” dai consiglieri regionali del gruppo Liberi e Uguali Sardigna, Daniele Cocco e Eugenio Lai, che hanno presentato un’interrogazione all’assessore alla Sanità Mario Nieddu. “Il reparto Covid del San Francesco è stato recentemente trasferito dal piano zero al decimo e ospita 26 posti letto, di cui 20 di degenza ordinaria e 6 di terapia semi-intensiva, in stanze multiple con un bagno per camera – denuncia Cocco – .presenta gravi problematiche sia in termini di spazi che di personale assegnato, questo perché crescono i ricoverati positivi, anche per il trasferimento di nuovi pazienti a Nuoro da altri presidi ospedalieri . A questo si aggiunge il fatto che in questi giorni si sono registrati nuovi contagi tra il personale sanitario in servizio che hanno generato ulteriore incertezza sulle condizioni di sicurezza sanitaria nel posto di lavoro”.