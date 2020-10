“Sono 113 persone positive al virus in città, meno di venti sono ricoverati in ospedale, gli altri a casa con sintomi: ecco la situazione della diffusione da Covid-19 a Cagliari. Sono i dati che il sindaco Paolo Truzzu ha comunicato dopo quaranta giorni di silenzio totale”. Lo scrive Francesca Mulas, in una nota congiunta dei consiglieri di opposizione.

Truzzu infatti, tramite una comunicazione spontanea, “ha risposto informalmente all’interrogazione in cui si chiedeva proprio notizie sui contagi ma senza così darci la possibilità di replicare. Truzzu ha ricordato di aver disposto la chiusura, pochi giorni fa, del mercato ittico in seguito all’emersione di alcuni casi, chiusura a cui ha fatto seguito lo screening tramite drive in sugli operatori e i concessionari dei box, e ha detto che altri test sono in corso in città. Ha sottolineato come i numeri a Cagliari siano stabili ormai da fine agosto, con casi di positivi al virus che oscillano tra 90 e 110 senza particolari picchi di contagi. Ha detto che i Cagliaritani hanno mostrato, da subito, responsabilità”.

“Bene – è il commento dei consiglieri di opposizione – siamo contenti che il primo cittadino diffonda dati e informazioni, era ora. È necessario continuare a ragionare con lucidità e serenità ed è importante continuare con le precauzioni: igienizzare le mani, mantenere il distanziamento fisico, indossare la mascherina. Dovrebbe essere normale parlare con chiarezza ai cittadini, non solo quando è l’opposizione a chiederlo.

Meglio tardi che mai”.

