Visto il “preoccupante” andamento dei casi di positività a Samassi (provincia del Sud Sardegna), dove i contagi hanno superato le 10 unità, il sindaco Enrico Pusceddu ha decretato la sospensione delle attività didattiche nelle scuole fino a domenica 18 ottobre e il divieto di sosta per i pedoni nelle piazze, aree verdi, parchi e parcheggi. In questo caso le prescrizioni valgono sino a mercoledì 21 ottobre compreso.

Stop anche alla vendita di snack, bibite e bevande nei distributori automatici, alle attività aggregative e sociali in tutti i luoghi pubblici e privati e niente mercato ambulante, almeno per questa settimana.

“Al momento l’incertezza della situazione non ci lascia altra scelta che quella di dare il tempo alle famiglie samassesi di conoscere gli esiti dei tamponi – ha scritto il primo cittadino ieri notte su Fb – dobbiamo tutelare la popolazione evitando per quanto possibile gli assembramenti incontrollati e incontrollabili e di aspettare che lo scenario complessivo in ambito sanitario assuma contorni più chiari e sostenibili”.