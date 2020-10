“I pesanti disservizi al Cup della Assl dell’Ogliastra comportano per gli utenti un calvario quotidiano”. Lo denuncia l’associazione #giulemanidallogliastra, che dopo vari solleciti alla Assl di Lanusei, “senza risposte adeguate”, ha inviato una lettera all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e al commissario dell’Ats Giorgio Steri chiedendo di intervenire..

“Tutti i giorni i cittadini ci segnalano disservizi ma nonostante i nostri appelli la situazione non migliora – scrivono i rappresentati dell’associazione – Non avere risposta a una prenotazione fatta o attendere giorni e giorni per prenotare una visita specialistica non è accettabile. Scarsità di personale o cattiva gestione? A noi non è dato sapere.

A questa gestione occorre porre rimedio: i cittadini hanno bisogno di risposte certe immediate ed efficaci che pongano fine agli innumerevoli servizi”.