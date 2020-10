Anche Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19; e’ l’esito del tampone effettuato sul tennista azzurro all’Open in corso a Cagliari.

Il 33enne tennista di Arma di Taggia, primo favorito del seeding e n.16 ATP, sarebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno oggi pomeriggio contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.96 del ranking. Al suo posto ripescato in tabellone come lucky loser il serbo Danilo Petrovic, n.166 del ranking.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO