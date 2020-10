“Le imminenti elezioni amministrative sono una nuova occasione per il MoVimento 5 Stelle di portare nelle istituzioni locali le istanze dei cittadini sardi. Sono tre i grandi centri in cui ci candidiamo a governare: Nuoro, Porto Torres e Quartu. A Nuoro il candidato sindaco è Alessandro Murgia, a Porto Torres Sebastiano Sassu e a Quartu Guido Sbandi, tre cittadini che mettono le loro conoscenze e capacità al servizio del bene comune insieme ai candidati consiglieri di ciascuna lista”. Lo afferma Alberto Manca, Portavoce alla Camera dei Deputati e Facilitatore del MoVimento 5 stelle.

“Purtroppo – aggiunge Manca – dobbiamo constatare che alcune persone iscritte ancora al MoVimento 5 Stelle hanno presentato la propria candidatura per altri partiti o liste civiche: si tratta di una contraddizione che non consente la loro permanenza all’interno del MoVimento, essendo in palese violazione con il nostro regolamento.

Nessun candidato può rappresentare il MoVimento se si presenta all’interno di altre liste e abbiamo già avviato le procedure per risolvere questi casi: ciascun iscritto al MoVimento 5 Stelle che abbia deciso di presentarsi con altre liste in opposizione al nostro progetto politico, di fatto si pone in contrasto con il progetto stesso”, prosegue il deputato Alberto Manca.

“Ricordo inoltre, che i Portavoce eletti e i candidati sono gli unici che possono esprimersi per nome e per conto del MoVimento 5 Stelle”, conclude Manca.