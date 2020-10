Durante la discussione della mozione presentata in Aula dall’opposizione regionale, circa la gestione dell’emergenza coronavirus in questa seconda fase, l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu ha dichiarato che in Sardegna i posti letto allestiti e dedicati ai pazienti Covid sono 255 in totale. Di questi, 198 sono occupati, di cui 172 in degenza ordinaria e 26 in terapia intensiva. In altre parole, rimangono ancora a disposizione rispettivamente 43 e 14 posti.

L’esponente della Giunta Solinas ha spiegato che la Regione fa riferimento al piano di contenimento varato dall’Esecutivo che prevede l’attivazione al bisogno fino a un massimo di 402 posti letto. Sulle Usca – Unità speciali di continuità assistenziale – 17 sono operative, mentre due sono ancora in fase di attivazione.

Un tema delicato sul quale l’assessore Nieddu ha riconosciuto che esistono criticità: “Ci scontriamo costantemente con la carenza di medici disponibili a ricoprire il ruolo di assistere i pazienti sintomatici a domicilio”, ha chiarito in Aula. Sulla campagna vaccinale contro l’influenza: “è messa in totale sicurezza – ha assicurato – siamo stati la terza Regione a chiudere la gara dei vaccini. Abbiamo ordinato 530mila dosi e il primo lotto è già arrivato, chiuso in questi giorni anche l’accordo con i medici di famiglia”.