L’ex sindaco di Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari, Aldo Pili, in corsa per le amministrative del 25 e 26 ottobre (quando andranno al voto 156 amministrazioni della Sardegna) è risultato positivo al Covid-19.

La conferma è arrivata oggi dopo che lo stesso ex primo cittadino si era messo in isolamento volontario per essere entrato in contatto con persone che avevano manifestato i sintomi del virus. “Mi sento un po’ debole, ma sostanzialmente sto bene – ha detto il candidato – tra una settimana farò il nuovo tampone per verificare se mi sarò negativizzato. Nel frattempo continuo la mia campagna elettorale da casa con i social”.

A seguito della positività del candidato sostenuto da Articolo Uno e dalla civica “Sestu Domani” sono stati effettuati altri tamponi alle persone candidate in altre liste. Per tutti si attende il responso.