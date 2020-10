Terza giornata del torneo ATP 250 senza Fognini, fermato dalla positività al Covid proprio a poche ore dall’esordio nel singolare sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula. Gli esiti sono arrivati quando l’azzurro si preparava, anche mentalmente, ad affrontare lo spagnolo Carballes Baena.

In realtà Fognini aveva giocato anche ieri, però in doppio insieme a Musetti contro la coppia Sonego-Vavassori. In Sardegna a marzo, al Tc club Cagliari, aveva disputato l’ultima gara prima del lockdown, trascinando l’Italia alla vittoria in Coppa Davis contro la Corea del Sud.

Al suo posto all’Open di Pula è stato ripescato il croato Danilo Petrovic, bravo a imporsi sullo spagnolo Carballes Baena 6-1, 6-4. Brutta giornata per gli italiani. Sonego, uno dei favoriti per il successo finale, reduce dagli ottavi al Roland Garros, è stato eliminato al terzo set ( 64 36 61) dal ceco Jiri Vesely, numero 67 al mondo. Il piemontese, che aveva dato buoni segnali di ripresa nel secondo set, è crollato al momento decisivo. Fuori a sorpresa, ma in maniera netta, anche Caruso. Il tedesco Hanfmann lo ha battuto approfittando del blackout iniziale dell’italiano (6-0 al primo set). Qualche sussulto nel secondo set, ma alla fine niente da fare. Per il resto avanti l’argentino Delbonis: vittoria in tre set su Andujar. Proseguono anche Djere (successo su Lazovic) e Moutet (7-6 6-4 su Tiafoe).

