Brutale aggressione questa sera a un carabiniere del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari.

Intorno alle 21,30 una pattuglia in servizio nella zona di via Sant’Avendrace ha fermato una persona per un controllo.

L’uomo avrebbe reagito con violenza colpendo il militare con pugni e calci all’addome e alla testa. Il collega è riuscito a fermare il delinquente a ed arrestarlo.

Il carabiniere è stato portato d’urgenza al pronto soccorso del Brotzu. L’aggressore, arrestato, ora è trattenuto nella caserma di via Nuoro.

Notizia in aggiornamento