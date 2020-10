Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, durante la scorsa notte, per l’incendio di un’autovettura in sosta in via Matteotti, nel comune di Sarroch.

La sala operativa 115, ricevute le segnalazioni, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale che con un’APS ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area e la sede stradale dove si trovava in sosta il veicolo.

Danneggiati lievemente una seconda autovettura e la facciata di un’abitazione adiacente.

I pompieri, al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.