“Sosteniamo pienamente la protesta degli studenti di Cagliari”, ha dichiarato il Codacons, in relazione alle manifestazioni dei ragazzi che hanno scioperato contro i rischi derivanti dal sovraffollamento di bus e pullman e annuncia un esposto in Procura sul caso.

“Gli studenti di Cagliari hanno pienamente ragione – afferma il presidente Carlo Rienzi – Ai cittadini si chiedono sforzi in ogni campo per evitare i contagi, dallo sport alle feste, passando per la vita sociale, ma poi le istituzioni non sono in grado di assicurare servizi pubblici che garantiscano la salute pubblica né di svolgere i dovuti controlli sul rispetto delle misure anti-Covid”.

L’associazione dei consumatori chiede ai magistrati di indagare “sull’assenza di controlli da parte delle amministrazioni, alla luce delle possibili fattispecie di omissione di atti dovuti e concorso in epidemia”.