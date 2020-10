Dopo le numerose richieste da parte della cittadinanza, la sindaca di Assemini, Sabrina Licheri ha deciso di scrivere sui social i dati precisi circa il numero dei contagiati all’interno della comunità asseminese.

“In tanti mi chiedete dati più precisi sui casi positivi al Covid-19, motivando la richiesta con un ‘vogliamo conoscere meglio l’entità del contagio nel nostro territorio’ o con un ‘tutti devono sapere, è giusto che si sappia dove vivono’. Chiariamo una volta per tutte, che non si tratta di alieni pericolosi portatori di un virus da impiantare al resto della cittadinanza. Parliamo di PERSONE, alle quali è caduta una pesante tegola sulla testa, in alcuni casi pesantissima, come alla persona che si trova ricoverata al Santissima Trinità”.

I dati. “Le persone positive al covid sono 40: 23 sono femmine, 17 maschi” scrive la sindaca. “Le fasce d’età più colpite: 10-19 anni sono 9 di cui 5 donne 4 maschi; 40-49 anni sono 8 di cui 5 femmine e 3 maschi; 60-69 anni sono 7 di cui 3 femmine e 4 maschi. I restanti 16 sono distribuiti in gruppi di 2 e 3 casi. Una persona è ricoverata presso il Santissima Trinità poiché necessita di supporto respiratorio. Altra si trova in ospedale per accertamenti”.

In ultimo, la raccomandazione: “Distanziamento fisico, mascherina, lavarsi frequentemente le mani e consiglio app immuni”.