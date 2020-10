Una piazzetta dedicata agli “Angeli del Covid”. Il progetto verrà presentato agli abitanti del quartiere ‪venerdì 16 dalla presidente dell’associazione ICS Maria Sias e dal gruppo di giovani progettisti autori della proposta di riqualificazione. All’incontro sarà presente anche il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e l’assessore alla viabilità Alessio Mereu.

“Nel corso del lockdown , attorno a questo piccolo spazio tra via Fermi e via Fracastoro a Monte Urpinu si è creata, tra musica e condivisione, una piccola comunità di quartiere – spiega Sias -. Riscoprire questo tipo di rapporti anche in città è stato uno dei pochi effetti positivi di questa pandemia. Grazie a un team di giovani professionisti, siamo riusciti a tramutare l’idea di trasformare la piazzetta in un punto di ritrovo e fulcro del quartiere in una proposta concreta di riqualificazione urbana”.