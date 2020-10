Cinque nuovi casi di positività al coronavirus a Isili. Lo ha certificato il sindaco Luca Pilia divulgando un comunicato attraverso il suo profilo di Facebook.

“Un concittadino positivo in isolamento risulta ora negativo” scrive il primo cittadino, facendo il punto della situazione nel piccolo paese del Sarcidano: 8 positivi in isolamento di cui 3 ricoverati in Ospedale.